Solana Tabanlı Meme Kripto Para Birimi Slerf\'in Geliştiricileri 10 Milyon Dolarlık Fonu Yanlışlıkla Yok Etti

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Kripto para sektörü, Solana tabanlı bir meme kripto para birimi olan Slerf'in geliştiricilerinin, toplanan 10 milyon dolarlık fonu yanlışlıkla yok etmesiyle sarsıldı.

Kayıp Fonlarla İlgili Açıklama Yapıldı

Solana ağında geliştirilen yeni meme kripto para birimi Slerf'te, projenin geliştiricilerinin hatası sonucu milyonlarca dolarlık fonlar kayboldu. Geliştirici ekip, ön satış sırasında yatırımcılardan toplanan 10 milyon dolar değerindeki fonun yanlışlıkla "yakıldığını" açıkladı. Bu, kripto para biriminin arzının bir kısmını oluşturacak fonların bir hata sonucu tamamen erişilemez hale getirildiği anlamına geliyor.

Olayın detayları, projenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşımda, likidite sağlayıcıları ve airdrop için ayrılan kripto para birimlerinin yanı sıra projenin minting yetkisinin de kalıcı olarak iptal edildiği belirtildi. Bu durum, kaybedilen fonların geri kazanılmasının imkânsız olduğu anlamına geliyor. Ekip, yaşanan bu büyük kayıp karşısında özür diledi ve durumu toplulukla detaylı bir şekilde paylaştı.

Yatırımcılar ve kripto para topluluğu, bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir katılımcının "Bir yan görev için 10 milyon dolar kaybetmek çılgınlık" şeklindeki yorumu, yaşanan kaybın büyüklüğünü vurguladı.

Son olarak ironik bir şekilde, bu olayın duyulmasının ardından SLERF tokeninin fiyatı, son bir saat içinde yaklaşık yüzde 242 oranında artış gösterdi. Bu beklenmedik gelişmenin kripto para piyasasında nasıl bir yankı uyandıracağı ve Slerf projesinin geleceğinin ne olacağı ise merak konusu.