Slightly Mad'den İddialı Açıklama: Gelmiş Geçmiş En Güçlü Oyun Konsolunu Geliştiriyoruz

Slightly Mad CEO'su Ian Bell, paylaştığı bir tweet ile şirketin yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve Mad Box adında gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolunu geliştirdiklerini belirtti.

Project CARS adlı yarış simülatörü serisinin yaratıcısı olan Londra merkezli oyun geliştirici Slightly Mad Studios, PlayStation ve Xbox'a rakip olabilecek bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Slightly Mad'in CEO'su olan Ian Bell, attığı tweet ile bir konsol üzerinde çalıştıklarını duyururken, bu konsolun nitelikleri hakkında da bazı ipuçları sağladı.



Ian Bell'in tweetine göre Mad Box adını alacak yeni oyun konsolu, şu ana kadar tanıtılmış en güçlü oyun konsolu olacak. 4K çözünürlüğe ve 60fps VR desteğine sahip olacak olan konsol, platforma özgü oyun geliştirmek isteyen geliştiriciler için ücretsiz bir oyun motoru dahi sunacak. Bir başka deyişle PlayStation ve Xbox'a rakip olacak bir konsol ile karşı karşıyayız.









Tüm bu özellikler kağıt üstünde harika gibi görünse de heyecanlanmak için biraz erken olabilir. Zira 'gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolu' hakkında henüz elimizde bir tweetten başka bir şey bulunmuyor. Slightly Mad'e konsol ile ilgili biraz zaman vermek ve projenin nasıl ilerleyeceğine bakmak en doğrusu olabilir.

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