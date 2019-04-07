Slim Folio Pro, Logitech'in Hayatı Kolaylaştıran İpad Pro Klavyesi
1 saat önce
Logitech'in hayatı kolaylaştıran iPad Pro klavyesi iPad Pro Klavyesi Slim Folio Pro Türkiye'ye geliyor!
Logitech
'in hayatı kolaylaştıran iPad Pro klavyesi
iPad Pro Klavyesi Slim Folio Pro Türkiye
'ye geliyor!
Logitech'in iPad Pro'lar için geliştirdiği ve pek çok farklı özelliği barındıran klavyeli kılıf Slim Folio Pro; koltukta, kafede, yolda veya uçakta kısacası her yerde iPad Pro'larıyla çalışmayı tercih edenler için daha akıllı ve verimli bir çalışma imkanı sunuyor. Logitech'in 20 yıllık klavye deneyimiyle tasarlanan bluetooth klavyesi, dizüstü bilgisayarlardaki yazma deneyimini iPad'e taşıyor. Yazma, çizme ve okumadan oluşan üç kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlayan Slim Folio Pro kılıf, Apple
Pencil tutucusuyla da daha kolay çizim ve yazı yazmaya imkan veriyor. Ürünün, önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
Slim Folio Pro, ince ve hafif tasarımıyla, kılıfa ekstra bir ağırlık ve kalınlık getirmeden çizilmelere ve darbelere güçlü bir koruma sağlıyor. Pilleri kolayca değiştirilebilen ve katlanabilen kılıfıyla birlikte ayarlanabilir klavye aydınlatması, çıkartılabilen modüler klavyesi ve iOS kısayollarıyla, işlevsel kullanım ve güvenilir koruma sunuyor. Ürün, tek bir şarj ile 3 aya varan pil ömrüne sahip şarj edilebilen bataryasıyla uzun süreli çalışmalara olanak tanıyor.
Slim Folio Pro ürün özellikleri
11-inç iPad Pro için:
Uzunluk: 253mm
Genişlik: 195mm
Yükseklik: 22.55mm
Ağırlık: 552.42g
12.9-inç iPad Pro için:
Uzunluk: 287mm
Genişlik: 230mm
Yükseklik: 22.46mm
Ağırlık: 707.43g
Logitech
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
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