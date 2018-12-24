Son Dakika Haberleri: Slimani'de 1 Yılda 2 Gol

Slimani'de 1 Yılda 2 Gol

14 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimanş, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

Slimani'de 1 Yılda 2 Gol, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimanş, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında ikinci golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Leicester City FC, Fenerbahçe, Spor
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