Slimani'den Falcao açıklaması: Onu unutturmaya...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Slimani yeni takımında göz doldurmaya devam ediyor.



4 maçta 3 gol atan golcü futbolcu Nice maçında bir de asist yaptı. Ayrıca Islam Slimani'nin 1 golü ise VAR tarafından iptal edildi.



Galatasaray'ın Monaco'dan Falcao'yu transfer etmesinin ardından Fransa ekibine katılan Cezayirli yıldız golcü açıklamalarda bulundu.



4 maçta 3 gol bir asist ile oynayan Slimani, 'Zamanla daha verimli olacağız. Hocam benim özelliklerimi ve sahada beni nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bir oyuncu için bu çok önemli. Hocam bana güvenebileceğini biliyor. Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız' dedi.



L'Equipe Gazetesi'nin her hafta oyunculara verdiği oyların ortalamasına göre Islam Slimani, 10 üzerinden 7 puanla ligin zirvesinde yer aldı.