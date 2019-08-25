Slimani Monaco'da hızlı başladı

Fenerbahçe'de gol yollarında yaşadığı sorunlarla çok eleştirilen Islam Slimani, Monaco formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede ilk maçında fileleri sarstı. Ev sahibi takımın diğer golü de diğer yeni transferi Wissam Ben Yedder'den geldi.



Slimani'nin golünün asistini ise geçen sezon Galatasaray'da top koşturan Henry Onyekuru yaptı.



Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi. Konuk ekibin gollerini ise Romain Philippoteaux ve Ahoueke Denkey kaydetti.



Monaco üçüncü maçında ilk puanını aldı ve ligin son sıralarında bulunuyor. Nimes ise 1 puanda.



Monaco ligde bir sonraki hafta Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.