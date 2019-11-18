Son Dakika Haberleri: Slimani var dedi, Benzema'yı istemedi!
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Slimani var dedi, Benzema'yı istemedi!

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - 2015 yılından bu yana Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü Fransa'da milli takımından uzak kalan Real Madrid'li yıldız, son olarak Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in açıklamasıyla sarsıldı.

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Spor Arena/ DIŞ HABERLER - 2015 yılından bu yana Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü Fransa'da milli takımından uzak kalan Real Madrid'li yıldız, son olarak Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in açıklamasıyla sarsıldı.


Le Graet, "Benzema'nın kalitesi tartışılmaz ama onun Fransa'daki macerası sona erdi." sözlerine Benzema, "Buna ancak ben karar veririm. Kendisi teknik direktörünün kararını tanımıyor. O zaman başka bir milli takımda oynamama neden izin verilmiyor" yanıtını vermişti.


Cezayir uyruklu Fransız olan Benzema'nın Fransa yerine Cezayir'de oynaması FIFA kurallarına göre çok zor. Öte yandan böyle bir ihtimal olsa bile, Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, yıldız futbolcuya kapılarını kapadı.


Djamel Belmadi, "Bounedjah, Slimani, Delort ve Soudani gibi futbolculara sahibim. Bu futbolculardan çok memnunum." diyerek Benzema'ya ihtiyaç duymadığını belirtti.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:10 
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