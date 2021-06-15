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Slimstock Akademi, etkinliklerini yapmaya başladı - Son Dakika

Slimstock Akademi, etkinliklerini yapmaya başladı

15.06.2021 13:54
Slimstock Akademi, etkinliklerini yapmaya başladı, System.String[]

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) ve Slimstock Akademi iş birliğinde ilk defa düzenlenen 'Stok Yönetimi ve Envanter Azaltma Yöntemleri' konulu webinar geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) ve Slimstock Akademi iş birliğinde ilk defa düzenlenen 'Stok Yönetimi ve Envanter Azaltma Yöntemleri' konulu webinar geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Etkinlikte otomotiv yedek parça sektörünün sorunları ele alındı.

Stok yönetimi ve envanter optimizasyonunda Avrupa'da pazar liderlerinden biri olan Slimstock, Türkiye pazarında ilk akademi etkinliğini hayata geçirdiğini duyurdu. OSS Derneği ve Slimstock Akademi iş birliğinde ilk defa düzenlenen 'Stok Yönetimi ve Envanter Azaltma Yöntemleri' konulu webinar geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan etkinliğe yoğun katılım vardı. 46 farklı şirket yetkililerinin katıldığı etkinlikte otomotiv yedek parça sektörünün sorunları ele alındı.

"Türkiye'de ilk defa böyle bir akademik etkinliğe imza attığımız için çok gururluyuz" diyen Slimstock Ülke Müdürü Songül Sezer, "Şirketimizin merkezi olan Hollanda'da akademik etkinlikler her yıl sıklıkla düzenleniyor. Türkiye pazarına girdiğimiz ilk günden beri bu oluşumu Türkiye'ye getirmeye hep arzuladık. Çünkü Tedarik Zinciri ile ilgili uzmanlığı olan eğitmen veya akademik kökenli kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları bu alanda çalışan yetkililer için çok önemli. Nitekim gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlikte de 100'ü aşkın katılımcının olması bu alana gönül vermiş herkesin heyecanını kanıtlamış oldu. OSS Eğitim grubunun şu ana kadarki en yüksek katılımlı eğitim etkinliğinin bir parçası olmaktan da gururluyuz. Başta OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp olmak üzere tüm OSS eğitim grubuna etkinliğe katkılarından dolayı tekrar teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Sezer, Türkiye'de ilk defa gerçekleşen akademi etkinliğinin içeriği ile ilgili ise şunları söyledi:

"Bilindiği üzere işletmelerin temel amacı, gösterdikleri ticari faaliyetler neticesinde kar elde edebilmektir. Bu amaçlarına ulaşabilmek için işletmelerin ürün ve malzeme stoku gibi bazı ekonomik değerlere sahip olmaları ve bu değerleri her an kullanıma hazır tutmaları gerekmektedir. OSS Derneği ile gerçekleştirdiğimiz webinarımızda işletmeler için büyük önem taşıyan ürün ve malzeme stoklarının sınıflandırılması, maliyetlerinin düşürülmesi, daha etkin yönetimi ile verimliliğin ve karlılığının arttırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı".

Akademinin amacından da bahseden Songül Sezer, "Amacımız Türkiye'deki tüm sektörlere akademik destek vermek. Tedarik Zincirinde görev alan her çalışan zincir içinde ayrı bir öneme sahip. Akademi çalışanların işlerini doğru düzleme oturtmalarına ve optimal sonuçlar elde etmek için stratejilerini doğru bir şekilde hayata geçirmelerine destek oluyor. Üniversiteler ve akademisyenler iş birliğinde gerçekleşen eğitim programları talep tahmini, ürün yönetimi, promosyon yönetimi, bayi yönetimi gibi birçok alanda Tedarik Zinciri ve envanter yönetimi konularında geniş bir yelpaze sunuyor. Bunun yanı sıra şirketlerin satış ve operasyon planlamalarını daha etkin kullanmalarını sağlayan S&OP eğitimleri, müşteri ve tedarikçileri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yarayan interaktif Tedarik Zinciri simülasyon eğitimleri yine akademi eğitimleri arasında yer alan diğer önemli eğitimler. Hedefimiz, akademi eğitimleri sonunda sertifika sahibi olacak katılımcılar ile Türkiye'deki tüm sektörlerin Tedarik Zincirlerindeki verimliliği arttırmak ve Türk ekonomisine fayda sağlamak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Slimstock Akademi, etkinliklerini yapmaya başladı

Hollanda, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Slimstock Akademi, etkinliklerini yapmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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