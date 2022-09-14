Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son! - Son Dakika
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Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

14.09.2022 21:09
Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

Slingshot Aerospace, uydular için bir sorun halini alan kaza riski için uzay trafiği kontrol sisteminin sınırlarını genişletiyor.

Son yıllarda uzay şirketleri, dev projelerle birlikte uzayda adeta bir uydu yoğunluğuna yol açıyor. Öyle ki bazı raporlara göre bu uydular, önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından birisi halini alacak. Öte yandan bu yoğunluk aktif haldeki uydular için de bir tehlike oluşturuyor.

Slingshot Aerospace, uzay trafiği kontrol yazılımını geliştirdi

Dünya yörüngesi, son dönemde fazla kalabalık bir hal aldı. Bir nevi uydu çöplüğüne dönen uzay, hali hazırda aktif olan uydular için de kaza riski taşıyor. Uzay şirketlerinin birçok projesi bu çarpışma engeline takılıyor. Slingshot Aerospace isimli uzay veri analitiği şirketinin bu konuda bir girişimi var.

Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

Slingshot Aerospace, uzaydaki uyduların yerini ve yörüngelerini tespit edip gösterebilecek uzay trafiği kontrol sistemi yazılımını duyurdu. Şirket, yazılımın ücretsiz bir sürümünü dünya çapındaki uydu operatörlerine sunmaya hazırlanıyor. Slingshot Aerospace, Beacon ismini verdiği bu sistemi aslında bir yıl önce tanıtmıştı. Şirket, bugün ücretsiz sürümü tüm şirketlere iletti.

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Slingshot Aerospace'in kurucu ortağı ve CEO'su Melanie Stricklan konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Uzay her birimizi her gün birbirine bağlıyor. Yaşamlarımız uzaya bağımlı hale geldi ve bu bağımlılık, aslında büyüyen bir kırılganlık olduğu anlamına geliyor. Bizim başımızın üstünde olan bu kritik varlıkları daha iyi yönetmemizi gerektiriyor.

Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son!

Slingshot Aerospace projesi, bir nevi hava trafik kontrol sistemi mantığıyla çalışıyor. Sisteme kayıtlı tüm uydulara olası çarpışma riskini aktarıyor. Ek olarak uzay trafiği kontrol yazılımı, olası çarpışma riskine karşılık uyduya alternatif koordinatlar gönderir.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Artan uzay trafiğine çözüm: Uydu kazalarına son! - Son Dakika

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