Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi

Son dakika haberler: Mart ayından bu yana tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn' dizisinin, dijital televizyon platformu TV+'ın Eylül ayında en çok izlenen yapımı olduğu duyuruldu.

Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi, System.String[]

Mart ayından bu yana tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn' dizisinin, dijital televizyon platformu TV+'ın Eylül ayında en çok izlenen yapımı olduğu duyuruldu. Platform Ekim ayında 35 yeni film ve FX'in merakla beklenen dizisi 'neXt' ile seyirciye keyifli anlar yaşatacağını açıkladı.

Filmden diziye, belgeselden çocuk ve spor kanallarına kadar pek çok içeriği bünyesinde barından dijital televizyon platformu TV+'ı, eylül ayında en çok izleyen şehir İstanbul olurken onu sırasıyla; Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Kayseri takip etti. Eylül ayında TV+'ta en çok izlenen filmlerin en başında Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği ve Marvel çizgi roman karakterlerinin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perdeye uyarlanan filmi 'Venom: Zehirli Öfke' geldi. 'Venom'u takip eden filmler ise sırasıyla 'Otel Transilvanya 3', 'Spiderman: Homecoming', 'Tom ve Jerry Hazine Avcısı' oldu. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen dizileri arşivine ekleyen TV+'ın en fazla izlenen dizileri arasında bir salgın hastalığın yayılmasını anlatan Alman yapımı 'Sloborn' ve Amerikan suç draması 'Narcos' yer aldı. Bu yapımları son dönemin en sevilen dizileri 'Wild District', 'Top Dog' ve 'Spides' takip etti.

SALGINI ANLATAN BİR HİKAYE: 'SLOBORN'

Eylül ayında TV+'ın en çok izlenen dizisi olan 'Sloborn', günümüze damga vuran koronavirüs salgınına benzer konusu ile seyircilerin ilgisini çekti. Almanya- Danimarka ortak yapımı olan ve bir salgın hastalığın yayılmasını anlatan 'Sloborn'un, içinde bulunulan koronavirüs salgınından ilham alan bir yapım gibi gözükse de geçen sene çekildiği belirtildi. Dizide, güvercinlerden yayılan bir grip hastalığının Kuzey Denizi'nde yer alan Sloborn adasına kadar ulaştığı ve ada sakinlerini nasıl etkilediği anlatılıyor. Temasın ölüme yol açtığı bilgisi ada halkında panik ve önü alınamaz bir kaosa sebep olurken maske ve eldiven, insanların bir parçası haline geliyor. İlgiyle takip edilen 10 Milyon Euro bütçeli, iddialı yapım 'Sloborn' Tükiye'de sadece TV+'ta yayınlanıyor.

YENİ DİZİ 'NEXT' İLK KEZ TV+ EKRANLARINDA

Popüler yabancı dizilerin yayınlandığı FX'in yeni yapımı 'neXt' 8 Ekim Perşembe günü seyirciyle buluşacak. neXt'in her Perşembe ekrana gelecek yeni bölümleri ise FX'ten sonra sadece TV+ ekranlarında yayınlanacak. Yapay zeka gelişmeleriyle beraber, teknolojinin insan hayatını nasıl etkilediğini anlatan 'neXt', eski bir teknoloji CEO'su Paul Leblanc'ın yapay zeka üzerine çalışmalar yapan bir ekiple birlikte dünyanın ilk yapay zeka krizini durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Dizinin başrolünde unutulmaz dizilerden olan 'Mad Men'deki rolüyle dört kez Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' adaylığı kazanan John Slattery bulunuyor. Dizinin senarist ve yapımcılığını ise '24' dizisiyle Emmy ödülünün sahibi Manny Coto üstleniyor.

ÖDÜLLÜ FİLMLER YAYINLANIYOR

Sinefillerin de yakından takip ettiği TV+ bu ay, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak. En iyiler arasından seçilen 35 filmlik seçkide seyirciyle buluşacak filmlerin arasında Anthony Hopkins'in başrolünü üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Richard Eyre'nin bulunduğu, William Shakespeare'in unutulmaz eserinden uyarlanan 'King Lear', 15 yaşındaki bir trans bireyin balerin olmak için verdiği mücadeleyi konu alan Altın Küre adayı ve dünya çapındaki festivallerde 31 ödül toplayan 'Girl' yer alıyor. TV+'ta yayınlanacak diğer ödüllü filmler arasında ise ressam Van Gogh'un hayatının son dönemlerini konu alan ve Oscar adaylarından olan 'At Eternity's Gate' ve BAFTA film ödüllerinde 2 adaylığı bulunan 'Lady Macbeth' bulunuyor.


Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi
Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Eylül, Mart, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi - Son Dakika Ekonomi

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