Son Dakika Haberleri: Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday
Son Dakika Spor Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday

Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday, System.String[]

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis'in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sloukas'ın doğuştan kazanan bir oyuncu olduğuna değinilen yazıda, "2010'lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe'de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı. 15 Ocak'ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Öte yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis'in bir final maçı gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun THY Avrupa Ligi kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos'la başlayıp 2012 ve 2013'te turnuvada şampiyonluk yaşadığı ve Fenerbahçe Beko'ya katılmadan önceki son sezonunda final oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcunun 2015-16 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de ise 5 kez üst üste THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele ettiği, 3 kez finale kaldığı ve 2017 yılındaki şampiyonluğuna yer verildi.

Fenerbahçeli oyuncu, "ölümcül bir şutör" ve "harika bir pasör" olarak nitelendirilirken, bu başalarıların hepsini 20'li yaşlarda el ettiği ve geliştirmek için yeterli zamanının olduğuna değinildi.

Listede THY Avrupa Ligi tarafından 50 aday daha açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı!
Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü Fatih Terim'den Belhanda açıklaması: Seyirci yapar, taraftar yapmaz Arka Sokaklar'ın kadrosuna Wilma Elles ve Mert Öcal dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:46:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sloukas, son 10 yılın en iyilerine aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]