Son Dakika Haberleri: Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması
Son Dakika Spor Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması

Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile oynadıkları maçta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81.

Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile oynadıkları maçta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla sahaya çıkılan pankartı bilinçli olarak tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." ifadelerini kullandı.


Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye, tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye'de 5 yıldır bulunduğunu yineleyen Sloukas, şunları kaydetti:


"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Saygısızlık yaptığımın söylenmesini asla kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:26 
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