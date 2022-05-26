Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu

26.05.2022 12:21

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Türk ve Slovak iş insanlarına karşılıklı yatırım yapmaları çağrısında bulunarak "Türkiye'den ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Türk ve Slovak iş insanlarına karşılıklı yatırım yapmaları çağrısında bulunarak " Türkiye'den ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'ye gelen Heger, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Heger, Rusya- Ukrayna savaşının patlak verdiği 24 Şubat 2022'den bu yana ülkesine yaklaşık 400 bin Ukraynalı mültecinin giriş yaptığını belirterek "Bizim gibi 5 milyon nüfusu olan bir ülke için bu devasa bir rakam." diye konuştu.

Ukraynalı mültecilerin sadece 70 bininin Ukrayna'da kaldığını, diğerlerinin ise Avrupa'nın başka ülkelerine gittiğini belirten Heger, ülkesindeki mültecilerin savaş bittiğinde Ukrayna'ya geri dönmek istediklerini aktardı.

Heger, mültecilerin entegrasyonu için çaba gösterdiklerinin altını çizerek "Dönüşlerine kadar Slovakya'da yaşayabilmeleri adına onlara geçici barınaklar tedarik ediyoruz. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Dolayısıyla anaokulu, diğer okullar ve iş için büyük talep var." ifadelerini kullandı.

"ilk defa böyle bir tecrübeyle karşılaştık"

Ukraynalı mültecilerin kendileri için dost olduğunu vurgulayan Heger, bu kişilerin adaptasyon süreci hızlı ilerlemesine rağmen üzerlerinde büyük yük olduğunu vurguladı.

Heger, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden Ukraynalı mülteciler konusunda yeteri desteği aldıklarını ifade ederek "Bu, hoş bir şeydi. İlk defa böyle yeni bir tecrübeyle karşılaştık. Öncelikle Slovakya vatandaşları harikaydı. Mültecilere kendi evlerini açtılar. Mültecilere ihtiyaç duyduğu her türlü gıda maddesi ve malzeme tedarik ettiler." dedi.

"Ukrayna'ya insani ve askeri yardım sağlıyoruz"

Heger, Rusya-Ukrayna savaşında mutlak surette Ukrayna'yı desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın (bu savaşı) kazanması, bizim için çok önemli. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle Ukraynalılar bizim komşumuz ve dostlarımız. Onlar için en iyisini diliyoruz. Özgürlük için savaşıyorlar, demokrasi için savaşıyorlar. Bu, en önemlisi. Diğer açıdan baktığımızda ise onlar bizim komşumuz. Dolayasıyla biz müreffeh ve istikrarlı bir komşu istiyoruz."

Ukrayna'yı her açıdan desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Heger, "İnsani yardımla birlikte ayrıca askeri yardım sağlıyoruz. Çünkü topraklarını ve yaşamlarını korumalarını istiyoruz." diye konuştu.

Türk yatırımcılara çağrı

Heger, Türk iş insanlarına da seslenerek "Bildiğiniz gibi Slovakya pek çok reform yapıyor. Ayrıca iş dünyasında da reformlar yapıyoruz. Dünyanın her ülkesinden yatırımcılara kapımız açık. Ayrıca, Türkiye'den ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Slovakyalı şirketlerin de Türkiye'de yatırım yapması tavsiyesinde bulunan Heger, "Bence (iki ülke arasında) iş birliği yapılması gereken bir evredeyiz. Ayrıca ticareti artırmanın daima iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu

YORUMLAR
500
Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda 'Odak Ülke' Türkiye Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda 'Odak Ülke' Türkiye Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Slovakya Başbakanı Eduard Heger, AA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement