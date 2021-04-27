Slovakya Başbakanı Heger: "Sputnik V aşısına bu hafta onay verebiliriz" - Son Dakika

Slovakya Başbakanı Heger: "Sputnik V aşısına bu hafta onay verebiliriz"

27.04.2021 11:34
Slovakya Başbakanı Heger:

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Macaristan'da test edilmekte olan Sputnik V aşısına ilişkin sonuçların olumlu çıkması durumunda aşının kullanımına bu hafta onay verebileceklerini açıkladı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Macaristan'da test edilmekte olan Sputnik V aşısına ilişkin sonuçların olumlu çıkması durumunda aşının kullanımına bu hafta onay verebileceklerini açıkladı. Aşıya onay verilmesi durumunda Slovakya, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan Rus aşısını uygulayan ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Slovak basınına verdiği röportajda şu anda Macaristan'daki resmi tıbbi kontrol sertifikalı laboratuvarda test çalışmaları süren Rus Sputnik V aşıları için sonuçların olumlu çıkması durumunda Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky'nin aşının ülkede kullanımına onay vereceğini duyurdu. Bu durumda aşılama işlemi için kayıtlara bu hafta başlanabileceğini bildiren Başbakan Heger, uygulamaya ise önümüzdeki 1-2 hafta içinde başlayacaklarını belirtti.

Sputnik V aşısı uygulamaya başlaması durumunda Slovakya, Macaristan'ın ardından EMA onayı olmadan söz konusu aşıyı kullanmaya başlayan ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.

KOALİSYON HÜKÜMETİNDE KRİZ PATLAK VERMİŞTİ

Mart ayı başında Rusya'dan 200 bin doz Sputnik V korona virüs aşısı alınmasıyla koalisyon hükümetinde kriz patlak vermiş, Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyon ortakları Richard Sulik ile Marie Kotlikova, önceki Başbakan Igon Matoviç'in de görevi bırakmasında ısrar ederek kabinedeki görevlerinden istifa etmişti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova da Başbakan Matoviç'e hükümet ve parlamentonun yönetme kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Matoviç başbakanlık koltuğunu Finans Bakanı Eduard Heger'e devrederken, kendisi de Heger'in yerine geçmişti.

RUSYA AŞILARI GERİ İSTEMİŞTİ

Slovakya Devlet İlaç Enstitüsü (SUKL) ise bu süreçte Slovakya'ya teslim edilen Sputnik V aşılarının Lancet dergisinde tarif edilen içerikten farklı olduğunu bildirmiş, tüm taleplerine karşın Rusya'nın kendilerine gereken bilgi ve belgelerin yüzde 80'ini temin etmediğini aktarmıştı. SUKL, "Dünyanın 40 ülkesinde uygulanması planlanan Sputnik V aşılarının yalnızca adları aynı" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu iddiaların ardından Sputnik V aşısını yurt dışına pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ise suçlamaları reddederek SUKL'nin "karalama kampanyası" yürüttüğünü ileri sürmüştü. Slovakya'nın aşıyı AB'nin resmi kurumlarının bir parçası olmayan laboratuvarlarda inceleme hakkı olmadığını belirten RDIF, sözleşmenin ihlal edildiği gerekçesiyle Slovakya'dan aşıları ihtiyacı olan başka ülkeye göndermek için geri göndermesini talep etmişti. Son olarak Slovakya iki hafta önce aşıları incelemesi için Macaristan'daki resmi tıbbi kontrol sertifikası bulunan bir laboratuvara göndermişti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan Slovakya'da dün sabah itibarıyla 1 milyonu aşkın kişiye birinci doz, 416 bin kişiye ise iki doz aşı uygulandığı bildirildi. Ülkeye Mart ayı başında ilk olarak 200 bin doz Sputnik V aşısı ulaşırken, Rusya'dan toplam 2 milyon doz satın alınması kararlaştırılmıştı. 2 doz aşının fiyatının 17 Euro olduğu belirtilirken, Rus aşısıyla 2 dozdan ülke nüfusunun beşte birinin aşılanması hedefleniyordu.

Şu ana kadar toplam 380 bin 10 korona virüs vakasının kaydedildiği Slovakya'da virüs nedeniyle 11 bin 531 kişi hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)

Slovakya Başbakanı Heger: Sputnik V aşısına bu hafta onay verebiliriz
Slovakya Başbakanı Heger: Sputnik V aşısına bu hafta onay verebiliriz

Macaristan, Sputnik V, Slovakya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Heger: 'Sputnik V aşısına bu hafta onay verebiliriz' - Son Dakika


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