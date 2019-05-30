Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da
1 saat önce
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.
Slovakya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.
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