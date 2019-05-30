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Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da

1 saat önce

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini Sırbistan'da
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Belgrad, Slovakya, Sırbistan Karadağ, Güncel
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