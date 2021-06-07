Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro - Son Dakika

Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhaleye son başvuru tarihi 6 Temmuz 2021'dir.

Bölüm 1 - Hizmet üniforması antrenman modeli 2015

Bölüm 2 - Hizmet üniforması modeli 2015

Bölüm 3 - Hizmet üniforması modeli 2020

Ana CPV Kodu: 18200000 Dış Giyim

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi

https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 266432-2021: TEXT: EN: HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: http://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği