Slovakya-Bratislava: (Kumaştan Tekrar Kullanılabilir) Maske Alımı İhalesi, 4 Milyon Avro - Son Dakika

Slovak Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi, burnu, ağzı ve çeneyi kaplayan, soluma valfi olmayan, antibakteriyel özellikte ve en az çift katmanlı, tekrar kullanılabilir, tekstil ürünü cerrahi maske alımına ilişkin 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhaleye son başvuru tarihi 26 Haziran 2021'dir.

Ana CPV Kodu: 19200000 Tekstil kumaşları ve ilgili ürünler

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi

https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 254366-2021: TEXT: EN: HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://josephine. proebiz. com/sk/tender/12336/summary

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği