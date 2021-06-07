Slovakya-Bratislava: Telefon ve Veri İletim Hizmetleri İhalesi, 11,4 Milyon Avro - Son Dakika

Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, MPLS teknolojisine dayalı bir WAN kullanımı ve temini için 11, 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhale iki ayrı bölüme ayrılmıştır:

Bölüm 1: MPLS teknolojisine dayalı bir WAN kullanımı ve temini.

Bölüm 2: IP telefon hizmetlerinin sağlanması.

İhaleye son başvuru tarihi 8 Temmuz 2021'dir.

Ana CPV Kodu: 64210000 Telefon ve veri iletim hizmetleri

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi

https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 276766-2021: TEXT: EN: HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432106

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği