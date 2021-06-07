Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, MPLS teknolojisine dayalı bir WAN kullanımı ve temini için 11, 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhale iki ayrı bölüme ayrılmıştır:
Bölüm 1: MPLS teknolojisine dayalı bir WAN kullanımı ve temini.
Bölüm 2: IP telefon hizmetlerinin sağlanması.
İhaleye son başvuru tarihi 8 Temmuz 2021'dir.
Ana CPV Kodu: 64210000 Telefon ve veri iletim hizmetleri
İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
AB Elektronik İhale Sistemi
https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 276766-2021: TEXT: EN: HTML&src=0
Slovakya Kamu İhale Ofisi
İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432106
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Slovakya-Bratislava: Telefon ve Veri İletim Hizmetleri İhalesi, 11,4 Milyon Avro - Son Dakika