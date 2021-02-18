Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi - Son Dakika

Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi

18.02.2021 12:17
Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi, System.String[]

Slovakya, korona virüs salgını ile mücadelede Avrupa Birliği'nden (AB) doktor ve hemşire isteyerek, söz konusu sağlık personelinin ülkede salgınla mücadelede başarı sağlanana kadar kalmasını talep etti.

Slovakya, korona virüs salgını ile mücadelede Avrupa Birliği'nden (AB) doktor ve hemşire isteyerek, söz konusu sağlık personelinin ülkede salgınla mücadelede başarı sağlanana kadar kalmasını talep etti.

Slovakya, korona virüs salgını ile mücadelede yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle pandemi hastanelerinde görevlendirmek üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 10 doktor ve 25 hemşire istedi. AB'den gelecek sağlık personelinin ilk etapta 1 ay görev yapmasını planlayan Slovakya Sağlık Bakanlığı, söz konusu sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelede başarı sağlanana kadar ülkede kalmasından yana olduklarını bildirdi. Misafir sağlık personelinin, ihtiyaç olan hastanelerde görevlendirileceği belirtilirken, genel tablonun kötüleşmesi halinde AB'den daha fazla sayıda doktor ve hemşire istenebileceği de ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI İSTATİSTİKLERİNDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA

Slovakya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, geçtiğimiz salı günü ülkede yapılan antikor ve PCR testleri sonucu toplam 7 bin 44 korona virüs vakası tespit edilirken, 105 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından bu yana 526 bin 782 vaka tespit edilen 5.5 milyon nüfuslu ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 6 bin 168'e ulaştı.

Slovakya medyasına göre, 100 bin kişi başına düşen ölü sayısı istatistiklerinde Slovakya an itibarıyla dünyada birinci sırada yer alıyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor         
11:46
Karısını, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü Karısını, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü         
11:40
Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü         
11:11
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu         
10:08
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 12:45:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei