Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

13.09.2022 17:44
Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

Slovakya'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağının iktidardan çekilmesinin ardından kabinede dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanları değişti.

Slovakya'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağının iktidardan çekilmesinin ardından kabinede dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanları değişti.

Ülkede koalisyonun 4'üncü ortağı liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (SAS) iktidarla yollarını ayırma kararı sonrasında, bu partiden dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanlarının istifa etmesi nedeniyle Başbakan Eduard Heger, Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya yeni 3 bakanın ismini sundu.

Heger'in önerdiği isimleri kabul eden Caputova, meclis çoğunluğunu yitiren Heger'in yeni kabinesine getirilen isimlerin herhangi bir partiye üye olmayan uzmanlardan oluştuğunu ve alanlarında tecrübeli kişiler olduğunu belirtti.

Caputova, yeni bakanların parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim Bakanlığına geçici olarak Başbakan Heger'in üstleneceği yeni kabineye mevcut kriz döneminde önemli görevler düştüğünü kaydeden Caputova, özellikle enerji bakanlığından beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.

İktidarın küçük ortağı liberal SAS, eylül başında iktidarla yollarını ayırma kararı almış ve bu partiden 4 bakan istifa etmişti.???????

YORUMLAR
500
Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası
Kaynak: AA

Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
17:29 Bakan Çavuşoğlu, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kurulan tuzak hakkında konuştu: Yunanistan başkalarının maşası oluyor
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement