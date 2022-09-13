Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

Slovakya'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağının iktidardan çekilmesinin ardından kabinede dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanları değişti.

Ülkede koalisyonun 4'üncü ortağı liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (SAS) iktidarla yollarını ayırma kararı sonrasında, bu partiden dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanlarının istifa etmesi nedeniyle Başbakan Eduard Heger, Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya yeni 3 bakanın ismini sundu.

Heger'in önerdiği isimleri kabul eden Caputova, meclis çoğunluğunu yitiren Heger'in yeni kabinesine getirilen isimlerin herhangi bir partiye üye olmayan uzmanlardan oluştuğunu ve alanlarında tecrübeli kişiler olduğunu belirtti.

Caputova, yeni bakanların parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim Bakanlığına geçici olarak Başbakan Heger'in üstleneceği yeni kabineye mevcut kriz döneminde önemli görevler düştüğünü kaydeden Caputova, özellikle enerji bakanlığından beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.

İktidarın küçük ortağı liberal SAS, eylül başında iktidarla yollarını ayırma kararı almış ve bu partiden 4 bakan istifa etmişti.???????