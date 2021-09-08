Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabileceğini açıkladı.
Lengvarsky, yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.
12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.
Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek - Son Dakika