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- Slovakya'da AGİT gayrı resmi bakanlar toplantısı

48 dakika önce

- Slovakya'da AGİT gayrı resmi bakanlar toplantısıBRATİSLAVA - Merkezi Viyana'da olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Dönem Başkanlığını yürüten Slovakya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak başkanlığında, ünlü turistik beldesi Yüksek Tatras'da AGİT'e üye 57 ülke...

Slovakya, Avrupa, Güncel
- Slovakya'da AGİT gayrı resmi bakanlar toplantısı
BRATİSLAVA - Merkezi Viyana'da olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Dönem Başkanlığını yürüten Slovakya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak başkanlığında, ünlü turistik beldesi Yüksek Tatras'da AGİT'e üye 57 ülke Dışişleri Bakanları, Bakan yardımcıları ve Büyükelçileri düzeyinde Tatras Dağlarında toplandı.
AGİT'in Avrupa ve ötesinde istikrarın güçlendirilmesi bağlamında rolü, 2019 için çatışmayı önleme ve çözme, daha güvenli bir gelecek sağlama ve etkili birçok taraflılık önceliklerinin üçünü de kapsayacak toplantı başladı. Dışişleri Bakanları, AGİT'in değişen bir güvenlik ortamındaki gelecekteki rolü hakkında gayri resmi konulu Bakanlar Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda, AGİT üyesi ülkelerin 17 Dışişleri Bakanı, 10 civarında Bakan yardımcısı ve Büyükelçiler düzeyinde katılım gösteriyor. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyetin temsil ettiği toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve beraberindeki heyet katılıyor.
Toplantı öncesi çekilen aile fotoğrafının ardından toplantıya geçildi. Toplantı, Slovokya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı AGİT Dönem Başkanı Miroslav Lajcak'ın konuşması ile başladı.
Lajcak konuşmasında, "Gayri resmi Bakanlar Toplantısı uygulaması nispeten yenidir ve yalnızca eski AGİT Başkanları avukatları tarafından kabul edilmiştir. Bu toplantıların geniş amacı, bakanlar arasında yıl içinde resmi, yıllık Bakanlar Konseyi ile ilgili ve AGİT'in daha geniş çalışmaları ile ilgili konularda resmi olmayan, üst düzey diyaloğu teşvik etmekti. AGİT'in Avrupa ve ötesinde istikrarın güçlendirilmesi bağlamında rolü, 2019 için çatışmayı önleme ve çözme, daha güvenli bir gelecek sağlama ve etkili bir çok taraflılık önceliklerinin üçünü de kapsayacak" dedi.
- Slovakya'da AGİT gayrı resmi bakanlar toplantısı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
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