Slovakya'da "AirCar" adlı uçan araç ilk şehirler arası uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Slovakya'da normal bir otomobilden uçağa dönüşebilen "AirCar" adlı araç şehirler arası ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BBC'nin haberine göre, Prof. Dr. Stefan Klein tarafından tasarlanan "AirCar", Nitra kentinden başkent Bratislava'ya 35 dakikalık süren uçuşunu tamamladı.

Havadaki hızı 170 kilometreye ulaştığı belirtilen aracın, 2 dakika 15 saniyede arabadan uçağa dönüşebildiği kaydedildi.

Hibrit araçta, lüks sınıfa giren bir aracın motorunun ve normal yakıt deposunun bulunduğu ifade edildi.

2 kişilik uçan aracın, taksi araçlarından farklı olarak dikey şekilde iniş yapamadığı ya da havalanamadığı, bir piste ihtiyaç duyduğu bildirildi.