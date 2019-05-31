Slovakya'da bıçaklı şahıs polis tarafından vuruldu
7 dakika önce
Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın en işlek caddesinde bıçaklı bir şahsın polis tarafından vurulduğu açıklandı.
Slovakya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:26 Kaynak: İHA
'nın başkenti Bratislava
'nın en işlek caddesinde bıçaklı bir şahsın polis tarafından vurulduğu açıklandı.
Slovakya'nın başkenti ve en büyük şehri Bratislava'da bıçaklı bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis
, Bratislava'da insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan bir caddede elinde bıçak bulunan bir kişinin silahla vurulduğunu açıkladı. Polis caddeyi kordon altına alırken görgü tanıkları olay yerine ambulans sevk edildiğini belirtti.
Olaya ilişkin araştırma sürüyor. - BRATİSLAVA
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