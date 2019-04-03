Son Dakika Haberleri: Slovakya'da Cumhurbaşkanı Kiska Parti Kuracak

Slovakya'da Cumhurbaşkanı Kiska Parti Kuracak

1 saat önce

Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, ülkede gelecek yıl düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmak için parti kuracağını açıkladı.

Slovakya'da Cumhurbaşkanı Kiska Parti Kuracak, System.String[]
Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, ülkede gelecek yıl düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmak için parti kuracağını açıkladı.

Görev süresi Haziran'da bitecek olan Cumhurbaşkanı Kiska yaptığı açıklamada, Slovakya'da cumhurbaşkanının tarafsız kalması gerektiğini bu yüzden partisiyle ilgili detayları 17 Haziran sonrası paylaşacağını söyledi.

Açıklamasında Slovakya halkının değişiklik istediğini belirten Kiska, "(Geçen hafta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi) Bu seçimleri kazandık. Şimdi ise parlamento seçimlerini kazanmalıyız. Bu yüzden parti kuruyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Kiska, halihazırda iktidarda bulunan Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER) ile birçok defa kriz yaşamıştı.

Kiska, geçen hafta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde SMER adayı Maros Sefcovics'e karşı seçimleri kazanan İlerici Slovakya Partisinin adayı Zuzana Caputova'yı açıkça desteklemişti.

Slovakya'da geçen yıl yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının cinayete kurban gitmesi üzerine Kiska, hükümete erken seçime gidilmesi çağrısı da yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:16 Kaynak: AA

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