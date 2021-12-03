Slovakya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Slovakya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da, son 24 saatte 15 bin 278 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar 712 bin 749 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 90 artarak 14 bin 696'ya ulaştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında iki haftalık sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı ülkede, market ve eczane gibi iş yerlerinin dışındaki tüm işletmeler kapalı durumda bulunuyor.

Polonya

Polonya'da da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 26 bin 965 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 3 milyon 623 bin 452'ye ulaştı. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı ise 470 artışla 85 bin 126'ya yükseldi.

Çekya

Çekya'da son 24 saatte tespit edilen 18 bin 582 yeni vakayla toplam vaka sayısı 2 milyon 211 bin 972'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 50 artarak 33 bin 450'ye ulaştı.

Macaristan

Macaristan'da da son 24 saatte 10 bin 143 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 1 milyon 134 bin 869 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artışla 35 bin 122'ye yükseldi.

Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 738 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 982'ye, can kaybı ise 68 artarak 12 bin 693'e çıktı.