Son Dakika Haberleri: Slovakya'da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu

Slovakya'da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu

4 saat önce

- Slovakya'da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtuBRATİSLAVA - Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

- Slovakya'da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtu

BRATİSLAVA - Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Slovakya'da tünelden geçtiği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan bir araç tünelin tavanına uçtu. Tavana çarptıktan sonra yere çakılan araç, tünelin içinde takla attı. Slovakya polisi, gece saatlerinde meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştuğunu, 44 yaşındaki sürücünün ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Sürücünün aracın içindeki yalnız olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Slovakya, Güncel
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