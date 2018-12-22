Slovakya'da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu
4 saat önce
- Slovakya'da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtuBRATİSLAVA - Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
- Slovakya
'da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtu
BRATİSLAVA - Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Slovakya'da tünelden geçtiği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan bir araç tünelin tavanına uçtu. Tavana çarptıktan sonra yere çakılan araç, tünelin içinde takla attı. Slovakya polisi, gece saatlerinde meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştuğunu, 44 yaşındaki sürücünün ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Sürücünün aracın içindeki yalnız olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
İnsani Yardım İçin Yemen'e Giden Türk Heyeti Alıkonuldu
İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı
Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz