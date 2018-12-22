Slovakya'da Kaza Yapan Araç Tünelin Tavanına Uçtu
4 saat önce
Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Slovakya
'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Slovakya'da tünelden geçtiği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan bir araç tünelin tavanına uçtu. Tavana çarptıktan sonra yere çakılan araç, tünelin içinde takla attı. Slovakya polisi, gece saatlerinde meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştuğunu, 44 yaşındaki sürücünün ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Sürücünün aracın içindeki yalnız olduğu belirtildi. - BRATİSLAVA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:53 Kaynak: İHA
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