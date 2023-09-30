Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem - Son Dakika
BBC

Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem

Slovakya\'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem
Son Güncelleme: 30.09.2023 15:52

Slovakya polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti. Köpeğin sahibi ise köpeğin aniden kucağına sıçradığını savunsa da yetkililer bu durumu doğrulamadı. Cezanın aşırı hız veya evcil hayvanın sabitlenmemesi nedeniyle kesildiği belirsizliğini koruyor. Slovakya polisi, evcil hayvan sahiplerine yola çıkarken hayvanlarını sabitlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası verdi. Köpeğin sahibi, köpeğin direksiyona bilinçli bir şekilde geçmediğini, bir anda fırladığını söyledi.

KÖPEĞİN FIRLDIĞINI İDDİA ETTİ

Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir arabanın içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek yer aldı. Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

SÜRÜCÜYÜ YALANLADILAR

Fakat yetkililer, başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

HIZ DA YAPMIŞ

Cezanın aşırı hız nedeniyle de kesilmiş olabileceği söylense de durum netleşmedi. Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu: "Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir."

Kaynak: BBC

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Son Dakika 3. Sayfa Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem - Son Dakika
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