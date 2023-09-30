Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası verdi. Köpeğin sahibi, köpeğin direksiyona bilinçli bir şekilde geçmediğini, bir anda fırladığını söyledi.
Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir arabanın içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek yer aldı. Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.
Fakat yetkililer, başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.
Cezanın aşırı hız nedeniyle de kesilmiş olabileceği söylense de durum netleşmedi. Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu: "Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir."
Son Dakika › 3. Sayfa › Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem - Son Dakika