Slovakya'da OHAL 40 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Slovakya'da OHAL 40 gün daha uzatıldı

18.03.2021 12:17
Slovakya'da OHAL 40 gün daha uzatıldı, System.String[]

Slovakya'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 40 gün daha uzatılması kararlaştırılırken, korona virüs mutasyonlarının ülkede yayılmasını önlemek için vatandaşlara yurt dışına turistik seyahatleri yasaklama önerisi de tartışılıyor.

Slovakya'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 40 gün daha uzatılması kararlaştırılırken, korona virüs mutasyonlarının ülkede yayılmasını önlemek için vatandaşlara yurt dışına turistik seyahatleri yasaklama önerisi de tartışılıyor.

Slovakya hükümeti yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında 1 Ekim 2020 tarihinden bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 40 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı. Paskalya Bayramının yaklaştığı bugünlerde, Slovakya Finans Bakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada, 2021 Paskalya Bayramı'nın 2019'daki gibi olmayacağını söyledi. Korona virüsün mutasyonlarının ülkede yayılmasından endişe eden Slovakya hükümeti, vatandaşların yurt dışına gerçekleştireceği seyahatleri yasaklamayı tartışırken Finans Bakanı Heger söz konusu yasağın, halihazırdaki seyahat kısıtlamalarını eşitleyeceğini söyledi. "Şu anda ülke içinde bölgelerarası turistik amaçlı seyahat yasak, buna karşılık yurtdışına turistik seyahatler serbest" diyen Heger, böylelikle egzotik ülkelere yapılan seyahatlerden dönen vatandaşların korona virüs mutasyonlarını ülkeye taşımasının önüne geçileceğini belirtti.

Bu yılın başından bu yana Maldivler, Zanzibar ve Mısır'dan ülkeye dönen 30 bine yakın kişiye yapılan testlerde 35 mutasyonlu Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Öte yandan Slovakya'da Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü'nün, bu ayın başında Rusya'dan alınan Sputnik V aşısını önümüzdeki hafta içinde onaylaması bekleniyor.

Rus aşısı siyasi krize yol açmıştı

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, Slovakya'da siyasi krize neden olmuştu. Dört partili koalisyon hükümetinin onayı olmaksızın, Başbakan Igor Matoviç'in bilgisi dahilinde ve Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin talimatıyla Rusya'dan aşı satın alınması ülkede hükümet krizine yol açmıştı. Koalisyon ortaklarından "Özgürlük ve Dayanışma" ile "Halk İçin" partileri hükümetin devamı için Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin istifasını şart koşmuş, Bakan Krajci de geçtiğimiz hafta istifasını sunmuştu.

Pandeminin başından bu yana 342 bini aşkın korona virüs vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Slovakya'da şu ana kadar 8 bin 750'ye yakın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - BRATİSLAVA

Münir Karaloğlu, Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya'da OHAL 40 gün daha uzatıldı - Son Dakika


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