Slovakya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Slovakya'da OHAL ilan edildi

26.02.2022 17:12

- Slovakya'da OHAL ilan edildi Slovakya Hükümeti, Ukrayna'dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan etti.

- Slovakya'da OHAL ilan edildi

BRATİSLAVA - Slovakya Hükümeti, Ukrayna'dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan etti.

Slovakya Hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu raporda günde 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya'ya giriş yaptığının belirtilmesi nedeniyle OHAL ilan etme kararı aldı. Slovakya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, tehlike altındaki bölge veya acil durumun meydana geldiği alan için, tehlike altındaki veya etkilenen alanın kapsamı bölgenin karasal alanını aşarsa, acil durum ilan eder ve iptal eder. Acil durum sırasında, yabancıların Slovakya Cumhuriyeti topraklarına kitlesel akını ile bağlantılı olarak acil durumun sonuçlarının önlenmesi ve hafifletilmesi için koşulların hazırlanması mümkün olacaktır" denildi.

"Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilecek"

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada, "Aslında hiçbir şey değişmiyor, Slovakya olarak Covid-19 nedeniyle 2 yıldır OHAL durumundayız. Sadece şimdi Ukrayna'daki durumla bağlantılı hale gelecek. Dışarıdaki yaşamda hiçbir şey değişmeyecek. Bu karar, ülkemize gelen Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilebilmesi için gerekli bir durum. Ukraynalılar şimdilik 90 güne kadar Avrupa Birliği'nde bulunabilecekler. Alacakları bu statü onların daha uzun süre güvende kalmalarını sağlayacaktır. Ayrıca zor durumda olan Ukrayna halkına toplanan yardımlar nedeniyle halkımla gurur duyuyorum" dedi.

"NATO'nun bir parçasıyız ve güvendeyiz"

Heger konuşmasının devamında Slovakya'nın mevcut durum ile ilgili olarak tüm hazırlıkları ve ülkenin yıllardır savunma konusunda yatırımlar yaptığını bildirdi. Başbakan Heger, "Halkımız endişelenmemeli. Her türlü hazırlığa sahibiz. Ayıca NATO'nun bir parçasıyız ve güvendeyiz. Birlikte örgütlü ve güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Sınır geçişleri 8 ila 10 saat arası sürüyor

Ukraynalıların, Slovakya'ya giriş yaptığı Vysne Nemecke sınır kapısında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerin 8 ila 10 saat arasında sürdüğü açıklanırken, Rusya'nın saldırıları başlamadan önce günde yaklaşık bin 500 giriş gerçekleşti. Son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya'ya giriş yaptığı, gelenlerin ise çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluştuğu ayrıca 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesinin yasak olduğu bildirildi.

Sınır kasabası olan Ubl Belediye Başkanı Nadezda Sirkova ise yaptığı açıklamada "İlk gelen Ukraynalıları belediye binasının tören salonunda ağırlamıştık. İmkanlarımız dahilinde gelenlere sıcak yemek veriyoruz. Spor salonunda hazırlıklarımız tamam" dedi.

OHAL kararı bugün öğlen 12'de uygulamaya girerken, ne zamana kadar yürürlükte kalacağı ise açıklanmadı.

Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi
Slovakya'da OHAL ilan edildi

YORUMLAR
500
Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti İspir'de kurtuluşa halaylı kutlama tepki topladı İspir'de kurtuluşa halaylı kutlama tepki topladı

Olağanüstü Hal, Slovakya, Hükümet, Ukrayna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:16 Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Rus işgaline karşı şehirde hendekler kazılıyor
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 17:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Slovakya'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement