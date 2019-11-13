Son Dakika › Dünya › Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü - Son Dakika Dünya
Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü
6 saat önce
Slovakya'da kaza yapan bir otobüste 4'ü öğrenci en az 12 kişi hayatını kaybetti. Kaya ve toprak taşıyan bir kamyon ile çarpışan otobüste 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Slovakya'da kaza yapan bir otobüste 4'ü öğrenci en az 12 kişi hayatını kaybetti. Taş ve toprak taşıyan bir kamyon ile çarpışan otobüste bulunan 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Ülkenin dağlık kesiminde yer alan Nitra şehri yakınlarında meydana gelen kazada hafriyat yüklü kamyon ile bir otobüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yerel medyanın daha önce yaşanan kazalar nedeniyle "Ölüme giden yol" diye nitelediği yerde meydana gelen kazada, kamyon yan yattı ve otobüs de bir çukura saplandı
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:01
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi