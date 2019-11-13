Son Dakika Haberleri: Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü
Son Dakika Dünya Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü - Son Dakika Dünya

Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü

6 saat önce

Slovakya'da kaza yapan bir otobüste 4'ü öğrenci en az 12 kişi hayatını kaybetti. Kaya ve toprak taşıyan bir kamyon ile çarpışan otobüste 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü, System.String[]

Slovakya'da kaza yapan bir otobüste 4'ü öğrenci en az 12 kişi hayatını kaybetti. Taş ve toprak taşıyan bir kamyon ile çarpışan otobüste bulunan 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.


Ülkenin dağlık kesiminde yer alan Nitra şehri yakınlarında meydana gelen kazada hafriyat yüklü kamyon ile bir otobüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yerel medyanın daha önce yaşanan kazalar nedeniyle "Ölüme giden yol" diye nitelediği yerde meydana gelen kazada, kamyon yan yattı ve otobüs de bir çukura saplandı

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Slovakya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:01 
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