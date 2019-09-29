Son Dakika Haberleri: Slovakya'da savaş uçağı düştü
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Slovakya'da savaş uçağı düştü

39 dakika önce

Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.

Slovakya'da savaş uçağı düştü, System.String[]

Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.

Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danka Capakova, yaptığı açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçağının Slovakya'nın Zlate Moravce bölgesine düştüğünü, kazadan önce uçaktan atlayan pilotun yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Capakova, yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Slovakya, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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