Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı - Son Dakika
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Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı

04.06.2022 00:35
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı

Slovakya'nın Zilina Bölgesi'nde meydana gelen tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralanırken ilk bilgilere göre kazada can kaybı yaşanmadı.

Slovakya'nın Zilina Bölgesi'nde meydana gelen tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralanırken ilk bilgilere göre kazada can kaybı yaşanmadı.

Slovakya'nın Zilina Bölgesi'nde Vrutky ve Varin kasabaları arasında bir lokomotifin, arızalanarak duran bir yolcu trenine çarpması sonucu 4'ü ağır 70 kişi yaralandı. Makinistlerin hayatlarını kaybettikleri bilgisi itfaiye ekipleri tarafından yalanlanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı hastaları helikopter ile hastaneye götürdü.

Bakanlar olay yerinde

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada "Malesef ciddi bir tren kazası yaşandı. İçişleri,Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarımız olay yerine gidiyorlar. Beni durum hakkında bilgilendirecekler. Olay yerinde bulunan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kaza yerinde Martin, Zilina ve Trenn'den profesyonel itfaiyeciler ile Zilina ve Banovce nad Bebravou'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü itfaiyeciler yer alıyor. - BRATİSLAVA

Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Slovakya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı - Son Dakika
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