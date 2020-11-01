Slovakya'da ulusal test seferberliği - Son Dakika

Slovakya'da ulusal test seferberliği

01.11.2020 19:41
Slovakya'da ulusal test seferberliği, System.String[]

Slovakya artan korona virüs vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına Covid-19 testi yapma kararı almasının ardından dün 2,5 milyon kişiye test yapıldı.

Slovakya artan korona virüs vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına Covid-19 testi yapma kararı almasının ardından dün 2,5 milyon kişiye test yapıldı.

Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülkeler tedbirleri sıkılaştırıyor. Slovakya'da artan Covid-19 vakalarının ardından 10 yaş altı çocuklar hariç tüm vatandaşlarına ücretsiz korona virüs testi yapılmasına karar verilmişti. Hükümet, dün ve bugün ülke çapında oluşturulan 4 bin 782 noktada halkın korona virüs testi yaptırmasına olanak sağlarken, test yaptırmak istemeyen vatandaşlara ise 10 gün süreyle evde kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

Ulusal test seferberliğinin ikinci gününde basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin testinin pozitif çıktığını aktardı. Nad, ordunun koordinesinde yürütülen korona virüs test uygulamasında 46 bin doktor, sağlık çalışanı, asker, polis, itfaiyeci ve gönüllünün görev aldığını açıklarken, Avusturyalı 33 askeri doktor ile 200 Macar sağlık görevlisinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısının test edilmesinin ardından dün tespit edilen vaka sayısı ise nüfusun yüzde 1'ine tekabül ediyor. Ulusal test uygulamasının kesin sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Ekonomi ve toplumsal yaşamın tamamıyla durdurmayı önlemek amacı ile tüm vatandaşlara test yapma yoluna giden Slovakya'da Başbakan Igor Matovicz, duruma göre önümüzdeki hafta sonu korona virüs test uygulamasının tekrarlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan Slovakya'da salgının başından bu yana 57 bin 664 kişide Covid-19 tespit edilirken, 219 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)

Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği
Slovakya'da ulusal test seferberliği

Koronavirüs, Slovakya, Avrupa, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya'da ulusal test seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Beşiktaş, gole çok yaklaştı! Sert şutta top direğin dibinden dışarı çıktı Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı
Beşiktaş taraftarı, maç öncesi Adem Ljajic'e tepki gösterdi Beşiktaş taraftarı, maç öncesi Adem Ljajic'e tepki gösterdi         
19:58
Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı         
19:15
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi         
18:39
Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi         
18:28
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı         
17:51
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 64'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 64'e yükseldi         
17:14
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 20:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Slovakya'da ulusal test seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei