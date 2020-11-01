Slovakya'da ulusal test seferberliği - Son Dakika

Slovakya artan korona virüs vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına Covid-19 testi yapma kararı almasının ardından dün 2,5 milyon kişiye test yapıldı.

Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülkeler tedbirleri sıkılaştırıyor. Slovakya'da artan Covid-19 vakalarının ardından 10 yaş altı çocuklar hariç tüm vatandaşlarına ücretsiz korona virüs testi yapılmasına karar verilmişti. Hükümet, dün ve bugün ülke çapında oluşturulan 4 bin 782 noktada halkın korona virüs testi yaptırmasına olanak sağlarken, test yaptırmak istemeyen vatandaşlara ise 10 gün süreyle evde kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

Ulusal test seferberliğinin ikinci gününde basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin testinin pozitif çıktığını aktardı. Nad, ordunun koordinesinde yürütülen korona virüs test uygulamasında 46 bin doktor, sağlık çalışanı, asker, polis, itfaiyeci ve gönüllünün görev aldığını açıklarken, Avusturyalı 33 askeri doktor ile 200 Macar sağlık görevlisinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısının test edilmesinin ardından dün tespit edilen vaka sayısı ise nüfusun yüzde 1'ine tekabül ediyor. Ulusal test uygulamasının kesin sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Ekonomi ve toplumsal yaşamın tamamıyla durdurmayı önlemek amacı ile tüm vatandaşlara test yapma yoluna giden Slovakya'da Başbakan Igor Matovicz, duruma göre önümüzdeki hafta sonu korona virüs test uygulamasının tekrarlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan Slovakya'da salgının başından bu yana 57 bin 664 kişide Covid-19 tespit edilirken, 219 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)