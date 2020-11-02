- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı - Son Dakika

- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı

02.11.2020 23:33

- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı Slovakya'da devam eden ulusal test seferberliğinde şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı.

- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor

Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı

VARŞOVA - Slovakya'da devam eden ulusal test seferberliğinde şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı.

Avrupa'da artan korona virüs vakalarının ardından Slovakya'da tüm nüfusa Covid-19 testi yapılması kararı alınmıştı. Savunma Bakanı Jaroslaw Nad dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülkede 2 milyon 581 bin 13 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin testinin pozitif çıktığını aktarmıştı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic düzenlediği basın toplantısında, Cumartesi ve Pazar günü ülke çapında oluşturulan 4 bin 782 noktada 3 milyon 625 bin 332 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade etti. Başbakan Matovic, 10 yaşın altındaki çocuklar hariç herkese ücretsiz olarak yapılan testler neticesinde 38 bin 359 kişide virüs tespit edildiğini aktardı. Son tespit edilenlerle birlikte ülkedeki vaka sayısının 60 bini aştığını ifade eden Matovic, tüm ülke çapında karantina ilan etmek yerine kitlesel test uygulamasına gitmelerinin salgınla mücadelede etkili bir adım olduğunu öne sürdü.

Slovakya'da hafta sonu nüfusun neredeyse üçte ikisine test yapılırken, elde edilen bulgular ülkede her 95 kişiden 1'inin korona virüse yakalandığını ortaya çıkardı. Test yaptırmayan vatandaşlara 10 gün süreyle evde kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirilen ülkede, önümüzdeki hafta sonu da kitlesel korona virüs test uygulamasının tekrarlanabileceği bildirildi.

- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı
- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı
- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı
- Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı

Koronavirüs, Slovakya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Slovakya'da ulusal test seferberliği devam ediyor- Şu ana kadar 3 milyon 625 bin kişiye test yapıldı - Son Dakika


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