Slovakya'da yeni hükümetten koronavirüs gölgesinde maskeli yemin töreni

Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim etti. Yemin töreni salgın önlemleri kapsamında maske ve eldivenlerle düzenlendi.



OLANO partisinin lideri Başbakan Matovic'in yemin törenine seyahat yasakları kapsamında yeni İçişleri Bakanı Ivan Korcok katılamadı. ABD'de bulunan Korcok'un ne zaman ülkeye döneceği konusunda henüz kesin bir tarih yok.