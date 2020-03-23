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Slovakya'da yeni hükümetten koronavirüs gölgesinde maskeli yemin töreni
35 dakika önce
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim ettiView on euronews.
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:06
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