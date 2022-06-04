Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı - Son Dakika
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Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı

04.06.2022 01:19
Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı

Slovakya'da arızalanan bir yolcu trenine lokomotifin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Slovakya'da arızalanan bir yolcu trenine lokomotifin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Zilina polisinin kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zilina kenti yakınlarında arızalanan yolcu trenine, yardım için giden lokomotif çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 50 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İçişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlarının incelemede bulunmak üzere kaza yerine gittiği ifade edildi.???????

YORUMLAR
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Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0
Kaynak: AA

Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı - Son Dakika

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