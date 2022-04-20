Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

20.04.2022 22:59
Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Slovakya'da eski Başbakan Robert Fico ve İçişleri Bakanı Robert Kalinak hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Slovakya'da eski Başbakan Robert Fico ve İçişleri Bakanı Robert Kalinak hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Slovakya basınındaki haberlere göre, savcılık, eski Başbakan Fico ve Kalinak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında, "suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak ve vergi sırlarını ihlal etmek" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, devam eden soruşturma nedeniyle davayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmayacağını belirtti.

Ana muhalefetteki Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER-SD) Genel Başkanlığını yürüten Fico, yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmanın siyasi bir girişim olduğunu ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı zor durumda bırakmayı amaçladığını öne sürdü.

Başbakan Eduard Heger ise soruşturmanın bağımsız kurumların kararı olduğunu ve söz konusu iddiaların kanıtlarla desteklendiğine inandığını söyledi.

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Süleyman Soylu, Slovakya, Başbakan, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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