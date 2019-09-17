Slovakya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, " Slovakya'nın, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine verdiği desteği önemsiyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Slovakya'nın Milli Günü ile Anayasa ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Resepsiyon, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Kuş, yaptığı konuşmada, Slovakya'nın, Türkiye'nin değerli bir dostu ve müttefiki olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde seyretmektedir. Gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler de bu hususu teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

İttifak bağlarıyla birbirine bağlı olan Türkiye ve Slovakya'nın, savunma ve güvenlik alanında ortak taahhüt altında bulunduğuna işaret eden Kuş, iki ülkenin birçok uluslararası konuda da benzer görüşlere sahip olduğunu dile getirdi.

Kuş, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili, "Slovakya'nın, ülkemizin AB'ye üyelik sürecine verdiği desteği önemsiyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Turenicova da ülkesinin bu özel gününü kutlamak için başkentte Slovak asıllı ünlü siyasetçi Alexander Dubçek'in adını taşıyan caddedeki bir mekanı seçtiklerini belirterek, "Biz, Türk halkının tarihimizin bu önemli şahsiyetine gösterdiği saygı ve hayranlığı büyük takdirle karşılıyoruz." dedi.

Bu yıl Slovakya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Turenicova, "Slovakya, AGİT'te Türk ortaklarımızla çok yakın ilişki içinde ki bu da ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Turenicova, bugünün, ülkesinin milli günü olmasının yanı sıra silahlı kuvvetler günü de olduğuna dikkati çekerek, "Bugün, tarih boyu canlarını vatanlarının özgürlüğü için feda eden cesur Slovak askerleri ve gönüllülerini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, konuşmaların ve yerel dans gösterisinin ardından davetlilere verilen yemekle sona erdi.