Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Slovakya 'nın Cierna nad Tisou kentindeki Slovakya Demiryolu Şirketi'nin (ZSR) 1960'larda inşa ettiği, Rus askerleri, tanklar ve diğer Sovyet işaretlerinin duvarlarda resimlerinin bulunduğu tren istasyonu, Ukrayna 'dan kaçışın önemli durağı oldu. Slovak devletinin aldığı kararla, kısa süre sonra istasyondaki Sovyet şekilleri ve resimlerinin duvarlardan kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Slovakya'nın Cierna nad Tisou kentindeki tren istasyonundan Sovyet dönemi izleri siliniyor - Son Dakika

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