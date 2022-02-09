Üye Girişi
Slovakya parlamentosunda kavga - Son Dakika

Slovakya parlamentosunda kavga

09.02.2022 23:38
Slovakya parlamentosunda kavga

Slovakya'da parlamentoda ABD ile imzalanan savunma anlaşmasının görüşüldüğü sırada oylamayı engellemek için kürsüde Slovakya bayrağı açan muhalif bir milletvekili, iktidar partisinden meslektaşının açtığı Ukrayna bayrağına su döktü.

Slovakya'da parlamentoda ABD ile imzalanan savunma anlaşmasının görüşüldüğü sırada oylamayı engellemek için kürsüde Slovakya bayrağı açan muhalif bir milletvekili, iktidar partisinden meslektaşının açtığı Ukrayna bayrağına su döktü. Oturum gergin anlara sahne olurken, Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçiliği de olaya tepki gösterdi.

Slovakya parlamentosunda (Narodna Rada) ABD ile geçtiğimiz hafta imzalanan askeri anlaşmanın görüşüldüğü oturumda muhalefet ve iktidar partisinin milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Muhalefet partisi aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisi (LSNS) milletvekilleri Andrej Medvecky ve Peter Krupa, kürsüye Slovakya bayrağı ile çıkarak oturumu engellemeye çalıştı. Duruma tepki gösteren iktidar partilerinden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) milletvekilleri Jana Bitto Ciganikova ve Miroslav Ziak ise kürsüye Ukrayna bayrağı ile çıkıp Slovakya bayrağının önünde durdu. Gerilimin arttığı oturumda LSNS milletvekili Medvecky, kürsüde duran suyu Ukrayna bardağının üzerine döktü. Meclis sıralarından kalkarak destek için kürsüye gelen LSNS milletvekili Marek Kotleba ise Ukrayna bayrağını meslektaşlarının elinden çekip alırken, Miroslav Ziak'ın da maskesini kopardı.

Ziak oturumun ardından yaptığı açıklamada, bayrağı "çaldığı" için Kotleba hakkında polise suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçiliği de parlamentoda yaşanan olaya tepki gösterdi.

"Bu anlaşmayla Slovakya egemenliğini kaybetmez, aksine müttefiklerimiz bize egemenliğimizi garanti eder"

ABD ile yapılan savunma anlaşması hakkında parlamentoya bilgi veren Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma ile Slovakya egemenliğini kaybetmez, aksine müttefiklerimiz bize egemenliğimizi garanti eder" dedi. Bakan Nad'ın konuşması sırasında muhalefetteki partilerin milletvekilleri ıslık çalıp, "Hainler", "Slovakya'nın işgali hazırlanıyor" şeklinde bağırdı.

Savunma anlaşması Slovakya Başsavcısı Maros Zilinka tarafından da eleştirildi. Başsavcı Zilinka, "Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 18 Ekim 1968'de yürürlüğe giren Sovyet birliklerinin Çekoslovakya'da geçici olarak kalma koşullarına ilişkin anlaşma, şu anda parlamento tarafından onaylanandan daha avantajlıydı" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken anlaşmanın detayları

ABD ile Slovakya arasında imzalanan anlaşma, Slovakya parlamentosu tarafından onaylanırsa Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın imzasına sunulacak. Parlamentoda yapılacak oylamada, muhalefet partilerinin tamamı ve hükümet partilerinin birkaç üyesi aleyhte oy kullanacaklarını açıkladı. Anlaşma, ABD askerlerinin Kuchyna ve Sliac Askeri Havalimanlarının altyapısını ve üzerinde anlaşmaya varılan diğer tesis ve tesisleri kullanmalarına izin verecek. Anlaşmaya göre ABD, Slovakya'ya askeri üslerin ve diğer tesislerin modernizasyonu için 100 milyon doların üzerinde maddi yardımda bulunacak. Anlaşma 10 yıl geçerli olacak.

Slovakya, 2004 yılında hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne (AB) katılmıştı. - BRATİSLAVA

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Milletvekili, Slovakya, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Slovakya parlamentosunda kavga - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:51 Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Slovakya parlamentosunda kavga - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement