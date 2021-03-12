Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası - Son Dakika

Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası

12.03.2021 22:16
Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası, System.String[]

Slovakya'da koalisyon hükümetinin ortakları, kabinenin ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan Rusya'dan Sputnik V aşısı satın aldığı için Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin istifasını isterken, baskılar üzerine Krajci istifa edeceğini açıkladı.

Slovakya'da koalisyon hükümetinin ortakları, kabinenin ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan Rusya'dan Sputnik V aşısı satın aldığı için Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin istifasını isterken, baskılar üzerine Krajci istifa edeceğini açıkladı.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, Slovakya'da siyasi krize neden oldu. Bu ayın başında Rusya'dan 200 bin doz aşı tedarik edilmesi, Başbakan Igor Matoviç başkanlığındaki dört partili koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getirdi. Aşıların, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Slovakya kabinesinin onayı olmadan satın alınması nedeniyle koalisyonun küçük ortakları Özgürlük ve Dayanışma ile Halk İçin partileri, Matoviç'e hükümetin devamı için Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin istifasını şart koştu. Bir haftadır süren sert tartışmaların ardından Bakan Marek Krajci istifa edeceğini açıkladı. Başbakan Igor Matoviç, Krajci'nin görevde bulunduğu süre içerisindeki çalışmalarını takdir ederken, geçtiğimiz yılki seçimlerin ardından kabine oluşturulurken Sağlık Bakanı koltuğuna oturmak için kimsenin hevesli olmadığını hatırlattı. Matoviç, pandemi koşullarından ötürü yeni Sağlık Bakanı'nın görevi devralmasının birkaç haftayı bulabileceğini belirtti.

Aşıları, Başbakan ve Bakan bizzat karşılamıştı

Söz konusu aşıların alımı, Krajci'nin direktifi ve danışmanı Profesör Pavol Jarcuska'nın tavsiyesi ile gerçekleştirilmişti. Matoviç ve Krajci, bu ayın başında Kösice Uluslararası Havaalanı'nda aşıları getiren uçağı bizzat karşılamıştı. Aşıların teslimatının ardından düzenlenen basın toplantısında Profesör Jarcuska, çok sayıda kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, onlara yardım etmek istediğini söylerken, Bakan Krajci ise aşının vatandaşlara uygulanması için gereken imzayı hemen atacağını ifade etmişti.

Salgının başından bu yana 332 bin korona virüs vakasının tespit edildiği 5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da, bugüne kadar 8 bin 244 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Slovakya, Macaristan'ın ardından Sputnik V aşısı alan ikinci AB ülkesi olurken, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman ise geçtiğimiz Şubat ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak Sputnik V aşısı almak istediklerini bildirmişti. - VARŞOVA

Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası
Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası
Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası
Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası
Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası

Münir Karaloğlu, Koalisyon, Slovakya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Slovakya Sağlık Bakanı Krajci'den Sputnik V aşısı istifası - Son Dakika


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