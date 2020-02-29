Slovakya sandık başında - Son Dakika
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Slovakya sandık başında

7 saat önce

Slovaklar milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti.

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Slovaklar milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti.

4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya'da seçimlere 24 parti katılıyor.

Seçmenler, bugün yerel saatle 07.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Son kamuoyu araştırmalarında, 150 sandalyeli meclise 7 partinin yüzde 5'lik seçim barajını aşarak gireceği öngörülüyor. 150 sandalye için ise 2 bin 400 aday yarışıyor.

Anketlere göre Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisinin (OLANO) yüzde 19, Yön-Sosyal Demokrat Partisinin (SMER) yüzde 15, aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisinin (SNS) yüzde 10, İlerici Slovakya (PS) ve Birlikte Partisi (Spolu) ittifakının yüzde 9, Aileyiz Partisinin ve Özgürlük ve Dayanışma Partisinin (SAS) yüzde 7 ve bir önceki cumhurbaşkanı Andrej Kiska'nın kurduğu İnsanlar İçin Partisinin ise yüzde 6 oy alarak meclise girmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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