Trencín Özerk Bölgesi, bir kış sporu tesisi olan Buz Hokeyi Akademisi'nin yeniden inşası için 9, 9 milyon avro tutarında bir ihale açıkladı. Projeye son başvuru tarihi 12 Temmuz 2021'dir.
Ana CPV Kodu: 45212223 Kış sporları tesisleri inşaatı
İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
AB Elektronik İhale Sistemi
https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 265884-2021: TEXT: EN: HTML&src=0
Slovakya Kamu İhale Ofisi
İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: http://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431846
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Slovakya-Trencín: Kış Sporları Tesisleri İnşaat İhalesi, 9,9 Milyon Avro - Son Dakika