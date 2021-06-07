Slovakya-Trencín: Kış Sporları Tesisleri İnşaat İhalesi, 9,9 Milyon Avro - Son Dakika

Trencín Özerk Bölgesi, bir kış sporu tesisi olan Buz Hokeyi Akademisi'nin yeniden inşası için 9, 9 milyon avro tutarında bir ihale açıkladı. Projeye son başvuru tarihi 12 Temmuz 2021'dir.

Ana CPV Kodu: 45212223 Kış sporları tesisleri inşaatı

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi

https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 265884-2021: TEXT: EN: HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: http://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431846

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği