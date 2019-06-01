Son Dakika Haberleri: Slovakya - Türkiye: 0 - 3
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Slovakya - Türkiye: 0 - 3

1 saat önce

SALON: City Hall, NitraHAKEMLER: Piotr Krol (Polonya), Pavel Vasko (Slovakya)SLOVAKYA: Zatko, Firkal, Kyjanica, Gavenda, Krisko, Ondrovic, Kubs (L) (Palgut, Lamanec, Lux, Kovac)TÜRKİYE: Doğukan, Arslan, Burutay, Çağatay, Adis, Yasin, Burak (L) (Oğuzhan, Oğulcan, Ertuğrul Gazi)SETLER: 20-25,...

Slovakya - Türkiye: 0 - 3, System.String[]

SALON: City Hall, Nitra
HAKEMLER: Piotr Krol (Polonya), Pavel Vasko (Slovakya)
SLOVAKYA: Zatko, Firkal, Kyjanica, Gavenda, Krisko, Ondrovic, Kubs (L) (Palgut, Lamanec, Lux, Kovac)
TÜRKİYE: Doğukan, Arslan, Burutay, Çağatay, Adis, Yasin, Burak (L) (Oğuzhan, Oğulcan, Ertuğrul Gazi)
SETLER: 20-25, 18-25, 17-25
SÜRE: 91 dakika (28, 34, 29)

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu. CEV Avrupa Altın Ligi'nde daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Milliler, Slovakya deplasmanında da sahadan 3-0'lık (25-20, 25-18, 25-17) sonuçla galip ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Avrupa, Polonya, Ertuğrul Gazi, Slovakya, Spor
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