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Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi
7 saat önce
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Serik'e bağlı Belek
turizm merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya ve Slovakya'nın U17 kadın milli takımları, hazırlık maçında karşılaştı. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Rusya tek gol bulabilirken, karşılaşmayı Slovakya takımı 2-1 kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Maçtan detay görüntüler
- Antalya
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