Slovakya, Ukrayna'ya helikopter ve roket hibe etti

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna 'ya Sovyet yapımı Mİ serisi 5 savaş helikopteri ile buna uyumlu 1000 roket hibe edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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