Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

08.04.2022 19:24

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya'nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

YORUMLAR
500
AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı

Togo Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Eşinin öldüren kocadan akılalmaz savunma: Kazara oldu
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:15:59. #1.12#
SON DAKİKA: Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement